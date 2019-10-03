Уфа, , 08:30 — REGNUM Итальянская компания Cavagna Group может стать резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» в Башкирии. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Перспективы создания производства оборудования и компонентов для газовой отрасли на территории Башкирии были рассмотрены в ходе рабочей встрече представителей правительства республики с руководством итальянской компании Cavagna Group, которая является мировым лидером по производству данного оборудования.

По словам чиновников, компания Cavagna Group может стать резидентом создаваемой в Башкирии особой экономической зоны «Алга».

Отмечается, что на рабочей встрече стороны договорились о визите делегации Башкирии на завод Cavagna Group в Италии в конце 2019 года.