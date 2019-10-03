Москва, , 08:21 — REGNUM В Орловской области создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Орёл». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Создание ОЭЗ «Орёл» будет способствовать социально-экономическому развитию Орловской области. Объём инвестиций составит более 9,2 млрд рублей. Будет создано около 2 тыс. рабочих мест.

На территории ОЭЗ «Орёл появится молокоперерабатывающий завод, завод по производству кожевенной продукции, предприятие по производству полиэтиленовых пакетов и др.

Как сообщало ИА REGNUM, создание на территории муниципального образования Мценский район Орловской области ОЭЗ «Орел» ранее было согласовано с Минфином.

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Минэкономразвития одобрило заявку на создание ОЭЗ в Орловской области