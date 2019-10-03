Пермь, , 08:18 — REGNUM В проекте бюджета Пермского края на 2020−2022 годы Перми заложено 3,18 млрд рублей на строительство трамвайного пути между станцией Пермь I и Пермь II. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который уже поступил в Заксобрание региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Объем средств рассчитывался исходя из стоимости строительства и рыночной стоимости участков железной дороги. В 2020 году на новый трамвайный путь планируют потратить 2,25 млрд рублей, в 2021 году — 936 млн рублей.

Напомним, ранее было принято решение о ликвидации железнодорожной ветки и на этом участке запуска трамвая. В общей сложности вдоль набережной Камы должны построить 4,5 километра трамвайного пути.

Читайте ранее в этом сюжете: Дефицит казны Прикамья на 2020 год запланирован на уровне 10,9 млрд рублей