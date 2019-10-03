Новосибирск, , 07:46 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило из своего резервного фонда Новосибирской области 207,5 млн рублей на развитие здравоохранения, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Деньги будут направлены на укрепление материально-технической базы медорганизаций.

«Благодаря этому трансферту область приобретёт 19 флюорографов для 18 больниц и поликлиник региона, в том числе в Тогучинский, Колыванский, Баганский, Карасукский, Искитимский, Купинский, Чулымский районы. А также аппарат МРТ в детскую больницу №1 Новосибирска», — прокомментировал министр здравоохранения области Константин Хальзов.

Оборудование должно поступить в новосибирские медучреждения до конца года.