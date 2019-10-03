История вопроса

Свободный порт - это экономическая зона с облегченным и таможенным режимом. Во всём мире этот термин называется «порто-франко». В России же это свободный порт.



С 1 января 2019 года в силу вступил закон о заморозке налоговых ставок и страховых взносов для участников территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток. Данные условия в зоне ТОР будут действовать в течение 10 лет.



В марте 2019 года стало известно, что до конца года статус свободного порта получит Благовещенск. А в августе 2018 года в свободном порту Советская Гавань появился первый резидент - ООО «Бункер-Порт» анонсировало планы по реконструкции и модернизации портовой инфраструктуры Советской Гавани.

