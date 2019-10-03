Якутск, 3 октября 2019, 07:50 — REGNUM Правительство РФ намерено расширить перечень пунктов пропуска иностранных граждан по электронным визам в регионах Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Принятие закона положительно повлияет на достижение целей госпрограммы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона», — считают в российском правительстве.
Законопроект уже внесён в Госдуму, рассмотреть его планируют в октябре.
Как сообщало ИА REGNUM, по электронным визам въехать в страну можно через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области, а также через аэропорты Дальнего Востока.
Особенно активно используют электронные визы жители Поднебесной.