Ханой, , 07:42 — REGNUM Вьетнам вводит антидемпинговые пошлины на импорт ряда китайских товаров из алюминия, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что размер пошлины для ряда товаров от 16 компаний из Китая составит от 2,49% до 35,58%. Эти тарифы будут действовать в течение пяти лет, начиная с 28 сентября 2019 года. Пошлины вводятся для того, чтобы поддержать местных производителей товаров из алюминия, которые страдают от дешевого импорта из Китая.

Агентство отмечает, что импорт алюминиевых товаров из Китая во Вьетнам за прошедший год увеличился вдвое до 62 тысяч тонн. Эта цифра исключает те товары, которые идут транзитом через вьетнамскую территорию.

Ранее, в июне, Вьетнам ввел антидемпинговые пошлины на китайскую продукцию из стали. Тогда пошлины составили от 3,45% до 34,28%.