Пермь, , 07:37 — REGNUM В Пермском крае с конца 2019 года планируют начать расселять дома, работа по которым была запланирована на 2020−2021 годы. До 2021 года регион должен ликвидировать 220 тыс. квадратных метров аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Досрочное расселение стало возможным благодаря соглашению, которое подписали 2 сентября губернатор Максим Решетников и генеральный директор ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин. Документ предусматривает опережающее финансирование программы ликвидации аварийного фонда на 2020−2021 годы.

«Это прорыв в системе управления. Всего мы должны до 2021 года расселить 12 тыс. человек (более 7 тыс. человек — по федеральной программе и 5 тыс. человек — по краевой). Это большой вызов для края, но при такой совместной работе я уверен, что у нас всё получится», — сказал Решетников.

В рамках соглашения регион получит 3,3 млрд рублей из федерального бюджета, что позволит в ближайшие два года дополнительно расселить 84 тыс. аварийных квадратных метра и переселить около 5 тыс. человек.

Стоит отметить, Пермский край занимает третье место в России по объёму аварийного жилого фонда.

Добавим, что в 2019 году планируют расселить 90 тыс. квадратных метров. На сегодняшний день ликвидировано 34 тыс. квадратных метра аварийного жилого фонда.