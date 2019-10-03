Арзамас, Нижегородская область, , 07:29 — REGNUM Нижегородский арбитраж 4 октября 2019 года планирует начать рассмотрение иска к мэрии Арзамаса, от которой требуют признать права собственности на крупное здание в его реконструированном виде. Третьим лицом в деле проходит ГУ государственного пожарного надзора МЧС России по региону, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан ООО «Волгастальконструкция» ещё в конце июня, но пока так и не рассмотрен. Компания требует признания «права собственности на двухэтажное здание общей площадью 5573 кв. м., расположенное по адресу: Нижегородская область, город Арзамас, ул. Заводская д. 10, литера АА1, кадастровый номер 52:40:0203005:87 в реконструированном состоянии».

По данным из открытых источников, по данному адресу расположено производственное здание, где базируется истец. На сайте компании уточняется, что она появилась в сентябре 2017 года для выпуска металлических конструкций как производственное предприятие ГК «Промсвет».

По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал ООО составляет 10 тыс. рублей, владелец — Игорь Митряев, в бизнес-активе которого также десяток компаний, в том числе ТСЖ и доля в ООО «Научно-технический центр энергоэффективных технологий «Эко Энерджи».