Екатеринбург, , 07:11 — REGNUM Количество предприятий работающих в сфере бытового обслуживания населения в Екатеринбурге за восемь лет увеличилось на 1673, и составило 5612 единиц. Об этом сообщил председатель профильного комитета администрации города Максим Афанасьев.

Как уточнили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM, доклад чиновника был заслушан в ходе заседания координационного совета стратегического развития Екатеринбурга по вопросу актуализации проекта «Новое качество услуг».

Максим Афанасьев также сообщил, что с 2010 по 2018 годы в Екатеринбурге увеличилась занятость граждан в сфере бытовых услуг. Количество рабочих мест увеличилось на 5230 и составляет более 23 тысяч. Также за восемь лет увеличился объём услуг. Прирост с 2010 по 2018 годы составил 466,2 млн рублей.

Отметим, что по итогам заседания была утверждена обновлённая версия проекта, которую представят на рассмотрение программного совета развития областного центра.