Благовещенск, , 07:15 — REGNUM На космодроме «Восточный» в Амурской области строители приступили к отрывке котлована, где будет размещён стартовый стол тяжелой ракеты «Ангара», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Рытьё котлована сопровождается армированием будущего стартового стола и заливкой его бетоном. Также проводятся работы по заливке площадки, где будет размещён командный пункт и площадки свода инженерных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, как ранее рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, первый запуск ракеты «Ангара» запланирован на лето 2023 года.