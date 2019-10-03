Абакан, , 07:06 — REGNUM Власти Хакасии сделали вывод, что туризм поможет региону значительно пополнить бюджет. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Уточняется, что за последние три года в республике выросло число туристов. Общий объем платных туристических и гостиничных услуг увеличился с 19,8 млн рублей до 21,3 млн. Выросло и поступление налоговых платежей от туристской деятельности — с 13,2 млн рублей до 14,5 млн.

По словам министра финансов Хакасии Ирины Войновой, туристический поток вырастет ещё, если будет введена дорога Абакан — Бийск и сопутствующий ей межрегиональный туристический маршрут «Великое Саяно-Алтайское кольцо».

«Сейчас, чтобы доехать до Бийска, нужно преодолеть 1200 км, когда мы построим дорогу, останется лишь 430 км», — отметила Войнова.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Хакасии открылся Межрегиональный туристский форум «Енисейская Сибирь».

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