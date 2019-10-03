Владивосток, , 07:13 — REGNUM В Приморье продолжается выплата компенсаций гражданам, утратившим своё имущество и урожай в результате прошедшего летом наводнения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По состоянию на начало октября, выплачено 84 процента от общей суммы, что составляет порядка 64,9 млн рублей. Наименьший процент выплат показывает Лесозаводск — здесь всего выдано около 20 процентов компенсаций.

В общем, к выплатам одобрено порядка 8 тысяч заявлений на общую сумму 77 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Владивостока, пострадавшим от паводка, из средств городской казны выплачено порядка 10 млн рублей.