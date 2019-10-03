Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 06:37 — REGNUM В ямальском городе Губкинский одна из клиник четыре месяца ищет стоматолога на зарплату до 700 тысяч рублей в месяц. Предложение о работе размещено в Общероссийской базе вакансий.

Помимо этого, узкому специалисту предлагается ведомственное жильё, социальный пакет и прочие бонусы в виде бесплатного обучения. Однако на пороге клиники в Губкинском очереди из желающих занять вакансию не наблюдается.

«За два месяца к нам обратились не более пяти раз. Последнюю девушку мы очень долго вели, главврач её даже одобрил, но она в итоге почему-то передумала и осталась в своем городе. Её, возможно, смутил Крайний Север», — сообщил Ura.ru менеджер клиники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале наблюдается острый дефицит медицинских кадров. Средняя зарплата врачей в автономном округе на июнь 2019 года по данным Тюменьстата составляла 183,3 тыс. рублей.