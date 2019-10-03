Москва, , 06:11 — REGNUM Объём международных займов России в течение ближайших трёх лет превысит триллион рублей, пишет 3 октября газета «Известия».

Такие планы Минфина РФ содержит проект бюджета страны на 2020−2022 гг. Эта сумма, которая составляет порядка $15,5 млрд, превышает займы, выданные за пять прошлых лет.

В Россию в эти три года вернутся ранее выданные займы в размере 370 млрд рублей, или $5,4 млрд.

Выступая же в качестве заёмщика, Россия планирует занять средства у иностранных государств в размере 640 млрд рублей ($9,7 млрд), $700 млн из которых — прямые кредиты. Прежде всего займы России будут в виде размещения облигаций на иностранных площадках.

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