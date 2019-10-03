3 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 05:36 — REGNUM Банковская сфера Башкирии не стала исключением, её также «зацепила» волна отзывов лицензий. В 2019 году «лопнул» «Роскомснаббанк», который был аффилирован с уфимским бизнесменом Фаннуром Нургалиевым и главой правления Флюром Галлямовым. В последние дни в соцсетях и в некоторых СМИ пошли потоки жалоб от бывших клиентов банка, которые пеняют главе Башкирии на слишком «вялую» позицию в этой ситуации.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ещё в марте ЦБ РФ заявил, что бизнес-модель, задействованную в банке, реализовали «главным образом за счёт привлечения денежных средств населения». ИА REGNUM разбиралось, что происходит в банке.

Немного из истории

Появился банк в Уфе в марте 1991 года в качестве паевого ООО, тогда он носил название «Башкомснаббанк». Учредила его группа промышленных предприятий. В открытых источниках уточняется, что среди них были такие как «Башстройбумторг» и «Башхиминструментснаб». В числе акционеров с существенной долей отметилась и компания «Нефтегазстрой». Изначально банк создавали для обслуживания бизнеса. Своё последнее имя банк получил лишь в марте 2018 года, став ПАО «Роскомснаббанк». Весной 2019 года в банке трудились почти 500 человек, а сам он имел 17 внутренних структурных подразделений. В 2017 году его уставный капитал был на уровне 921,1 млн рублей.

Акционерами банка на июнь 2018 года, по данным ЦБ РФ, являлись 11 юридических и физических лиц: ООО Финансовая Корпорация «БКСБ» — 29,15% голосующих акций, конечный бенефициар — Фаннур Нургалиев, председатель правления банка Флюр Галлямов имел долю 9,97%, Ира Латыпова — 5,63%, ООО «БКС-Лизинг» — 5,97% (конечный бенефициар — всё та же Латыпова). Последняя компания занималась вложениями в ценные бумаги, а также выступала учредителем двух юрлиц — ООО «Страховая компания «Башкортостан медицина» (до ликвидации союза страховщиков Башкирии входило в его состав) и ООО «Страховые инвестиции» (входило, помимо союза, в ныне ликвидированную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов республики). Латыпова также имеет долю в краснодарской гостиничной компании «Торговый дом Лоо».

Второй крупнейший акционер — ООО Финансовая Корпорация «БКСБ» работает в сфере вложения в ценные бумаги, а у его единственного владельца Нургалиева также есть ещё как минимум четыре юрлица, включая жилищно-строительный кооператив, управляющую компанию, агрохозяйство и торговый дом.

На этом списке немного стоит задержаться. По данным, обнародованным в выписке ЦБ РФ, Ира Латыпова не только член совета директоров банка, но и сестра Галлямова. Таким образом, фактически под влиянием бывшего главы правления доля более 21,5%.

Тяжёлые времена

Сложности у банка начались в текущем году, и завершились они отзывом лицензии 7 марта 2019 года. К тому моменту банк был по размеру активов на 132-м месте в банковской системе России.

Помимо стандартной формулировки о нарушении банковского законодательства, снижении активов, регулятор в своём сообщении об отзыве отметил и операции, что имели «признаки совершения уголовно наказуемых деяний». В частности отмечалось, что объём проблемных активов в банке был существенным, а само ПАО систематически занижало величину кредитного риска. Отметил ЦБ РФ и то, что для «сокрытия своего реального финансового положения и искусственного поддержания величины капитала» банк проводил схемные, то есть непрозрачные для регулятора, операции. В итоге ПАО полностью утратило собственный капитал. Отмечалось также, что к моменту краха банка его ключевым направлением стало финансирование строек через выдачу кредитов фирмам, что принадлежали деловым партнёрам конечных владельцев и связанным с ними лицам. А функционировала данная бизнес-модель «главным образом за счет привлечения денежных средств населения». Закончилось всё тем, что кредиты, выданные стройпроектам, в три раза превысили собственный капитал ПАО.

Регулятор отметил и «недобросовестные действия руководства», которые были связаны с участием кредитной организации в операциях отдельных его клиентов-юрлиц. Последние привлекали с населения деньги «с неочевидными перспективами их возврата», а сама схема имела признаки «финансовой пирамиды». Выглядело это следующим образом: банк принимал у жителей Башкирии деньги под высокую процентную ставку в пользу клиента-компании, а позднее эти средства направлял на займы другим компаниям. А деньги же вкладчикам выплачивали фактически «за счёт вновь привлечённых средств населения». Всё это происходило на волне «агрессивной региональной рекламной кампании». Вот тогда-то в банк и приехала внеплановая проверка регулятора.

Спустя пару месяцев после отзыва лицензии — в конце мая 2019 года — регулятор обнародовал итоги работы временной администрации. При стоимости активов 4,4 млрд рублей банк имел обязательства перед кредиторами на сумму 23,1 млрд рублей. Более того, по результатам проверки снова были в правоохранительные органы направлены данные «о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка».

Галлямов не смирился с отзывом лицензии и попытался обжаловать приказ ЦБ РФ, но потерпел неудачу. Банк иск отклонил, как и аналогичные претензии другого акционера — компании «Арбат» с долей 4,47%. Суд сослался на результате проверки, проведенной ЦБ РФ, и подтвердил наличие оснований для лишения лицензии, напомнив также и о недооценке «кредитного риска по ссудной задолженности 31 заемщиков-юридических лиц».

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Иск о банкротстве подан ЦБ РФ ещё в конце марта 2019 года, но до сих пор он не рассмотрен. Заседание отложено на 23 октября, пока же в банке работает временная администрация, назначенная регулятором.

Расчёты с клиентами

Одновременно с обжалованием сделок ведётся работа по возврату средств вкладчикам. На начало октября 2019 года величина страхового возмещения составляет 17,3 млрд рублей при общем количестве вкладчиков 46 644. К этому времени 31 645 вкладчикам уже выплатили более 17,193 млрд рублей.

Помимо возможности вернуть вклады, после краха «Роскомснаббанка» жителей региона волновал и вопрос, не остановится ли строительство домов, застройщик которых (ГК «Первый трест») кредитовался в банке.

Ещё в марте руководитель Госстроя РБ Марат Ахмадуллин заявил на одном из совещаний, что не видит угрозы для строек. В Уфе данный застройщик возводил четыре ЖК.

Радий Хабиров тогда поручил Госстрою еженедельно мониторить ситуацию с ходом строительства. Недострои и обманутые дольщики ни одному главе региона не нужны, как и протестные точки на этой волне.

Но всё же, при чём же тут Хабиров?

Имя главы Башкирии в связке с проблемным банком появилось в конце сентября 2019 года с подачи, как ни странно, уральского издания, ссылающегося на массовые жалобы уфимцев, что якобы поступают к ним.

Жители республики, что вложили средства через банк по вышеозвученной схеме, после отзыва лицензии заволновались. В группах соцсетей звучат призывы жаловаться властям, обращаться в суд. Не добавило спокойствия и заявление администратора в официальной группы в соцсетях, обнародованное 2 октября:

«Уважаемые инвесторы! В связи с проведением проверки правоохранительными органами, офисы ООО «Золотой запас» временно закрыты. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно».

Редакция «Компромат-Урал» в свою очередь вопрошает, почему же Хабиров, что в менее насущных проблемах выставляет себя заступником народа, тут неожиданно «занял подозрительно вялую позу».