Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил отозвать внесённый в областную думу законопроект о повышении транспортного налога, он назвал его недоработанным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Магадан, Магаданская область, , 05:33 — REGNUM Читайте также: На Колыме хотят повысить транспортный налог в два раза

Министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Колымы Ирина Пеньевская пояснила причину предложения по повышения налога на транспорт, сказав, что в области ставки самые низкие в России и не повышались в течении 8 лет.

«Объяснение, что 8 лет не повышали и теперь надо повысить — объяснение так себе. Пока мы ничего не повышаем, а только думаем об этом. Считаю, с внесением закона в думу — мягко говоря поторопились, теперь имеем резонанс. Документ отозвать на доработку, провести анализ и предложить несколько вариантов доходной части бюджета с минимальной нагрузкой на население», — распорядился Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение сентября магаданцы активно обсуждали вопрос повышения транспортного налога, инициированный областной властью. Отношение — негативное. Профсоюзы выступили против.