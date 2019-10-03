Москва, 3 октября 2019, 04:43 — REGNUM Количество безналичных карточных транзакций в РФ за последние восемь лет увеличилось в 30 раз, передаёт РБК.
По данным консалтинговой группы BCG, с 2010 по 2018 гг. оно увеличилось с 5,8 до 172 на человека в год. Комментируя эти данные, Макс Хаузер, управляющий директор BCG, заявил:
Отмечается, что Россия является самым основным двигателем восточноевропейского рынка. Это вызвано сочетанием «дешёвого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии».
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