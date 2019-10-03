Москва, , 03:47 — REGNUM Конференция «СПГ-флот и СПГ-бункеровка в России» пройдет 22 октября в Торгово-промышленной палате РФ. О проведении уже третьей подобной специализированной конференции по сжиженному природному газу (СПГ) сообщается на сайте Российского газового общество.

В ходе работы конференции будут обсуждаться опыт и ход реализации проектов использования СПГ на флоте, проблемы создания и развития относительно новой для России отрасли.

Участники, среди которых ожидаются представители Совкомфлота, Новатэка, Криогаза, Росатома, Минпромторга, Минтранса, компаний Газпромнефть Марин Бункер и РН-бункер, наметят пути дальнейшего развития отрасли в России.

Также будут обсуждаться меры государственной поддержи отечественных предприятий и международное законодательство в сфере СПГ, включая ключевые положения «Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом».

Как писало ранее ИА REGNUM, мировой рынок сжиженного природного газа растет активнее, чем прогнозировалось экспертами. По мнению главы «Новатэка» Леонида Михельсона, до 2030 года его объем достигнет 700 млн тонн.

Россия наращивает усилия по развитию новой для себя отрасли, например, во втором квартале 2019 года было зафиксировано увеличение экспорта СПГ в годовом выражении почти в два раза.

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