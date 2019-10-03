Якутск, , 03:31 — REGNUM В Якутии владельцы «дальневосточного гектара» получили более 41 млн рублей поддержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития РФ.

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Самую большую денежную помощь оказали получателям гектара в Хабаровском крае — 392 млн рублей. На Сахалине и в Приамурье — по 72 млн рублей, в Приморье — 49 млн рублей. В общей сложности владельцы бесплатной земли в регионах Дальнего Востока получили помощь в 700 млн рублей.

С начала действия программы более 2 тыс. участников программы «Дальневосточный гектар» воспользовались мерами поддержки для освоения земельных участков.

«Люди активно пользуются помощью государства в освоении земельных участков. На полученные гранты и субсидии, предоставленное льготное кредитование и другие меры поддержки люди реализуют сельхозпроекты, открывают гостиницы, магазины и автосервисы и другое», — пояснил гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Всего свой «дальневосточный гектар» уже получили более 72 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, зачастую желающим взять бесплатную землю мешают бюрократические проволочки на местах. Трудно с ложно подвести инфраструктуру к участку, добраться до него. Власти не всегда помогают в решении проблем.