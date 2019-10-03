Пекин, , 03:25 — REGNUM Общий объем розничных продаж в Гонконге за август текущего года приблизительно оценивается на уровне 29,4 млрд гонконгских долларов ($3,75 млрд), что на 23% ниже в годовом исчислении, сообщили 2 октября в Министерстве переписи населения и статистики Гонконга.

Как отметили в ведомстве, показатель является рекордно низким. После взаимозачета влияния ценовых изменений за отчетный период, объем совокупных розничных продаж снизился на 26,3% в годовом исчислении. В сравнении с августом 2018 года, большинство категорий розничной продукции показали снижение объема продаж.

Ювелирные изделия, часы наручные и настенные, а также дорогие подарки просели в продажах на 47,4%, одежда — на 33,4%, лекарства и косметика — на 30%, а ширпотреб на 29,9% среди прочих.

В правительстве Гонконга отметили, что данное сокращение стало самым резким в годовом исчислении за одним месяц и даже сильнее, чем в сентябре 1998 года, когда в Азии разгорелся финансовый кризис. Это в том числе может быть связано с непрекращающимися актами насилия, которые осуществляют протестующие на улицах Гонконга.