Пекин, , 03:04 — REGNUM Китайские потребители демонстрируют растущий интерес к китайским брендам по мере того, как устойчивый рост экономики страны повышает их привлекательность, сообщает 2 октября агентство Синьхуа.

Поисковый запрос на отечественные бренды в Китае среди всех брендов в целом вырос с 38% в 2009 году до 70% в 2019 году, сообщил китайский поисковый гигант Baidu в рамках совместного доклада с исследовательским институтом.

Потребительская электроника продемонстрировала наибольший рост за указанный период, в то время как целая «армия» китайских фирм вроде Huawei и Xiaomi продолжает свой «завоевательный поход» на потребителя как дома, так и за рубежом.

Поиск культурных и развлекательных продуктов вырос на 36% за прошедшую декаду, что наглядно продемонстрировал китайский мегахит фильм-катастрофа «Блуждающая Земля».

Местные бренды в сфере одежды, автомобилей, косметики и еды также демонстрируют растущий интерес со стороны китайского потребителя и в среде молодых китайцев в частности.