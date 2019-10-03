Биробиджан, , 03:21 — REGNUM В больнице Ленинского района ЕАО медицинский персонал использовал в своей работе оборудование, не прошедшее поверку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Срок последней поверки на более чем 165 средств измерений медицинского назначения имеющих метрологические характеристики (тонометров, анализаторов, весов, дозаторов и др.) вышел год назад, однако руководство больницы не организовало проведение очередной поверки оборудования.

Прокуратура ЕАО в адрес главного врача медучреждения внесла представление об устранении нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению заведующей областной поликлиники Светланы Разуваевой, ситуация в медицине ЕАО «аховая» и изменений в перспективе не предвидится.