Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Разрешение ВТО ввести американские пошлины для Европейского союза — победа, какой не добивался ни один из предшественников Дональда Трампа, сообщил журналистам глава Соединённых Штатов.

На итоговой пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё Трамп заявил:

«Это большая победа для Соединённых Штатов, не так ли? При прошлых президентах такого не было».

Глава Штатов отметил, что это не первая победа США в ВТО за время его президентства. Затем Трамп добавил, что «семь миллиардов долларов — это неплохо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВТО разрешила Вашингтону вводить пошлины на сумму семь с половиной миллиардов долларов на товары и услуги из стран Евросоюза.

Арбитраж торговой организации согласился с позицией США, согласно которой Брюссель должен быть наказан за игнорирование решения ВТО о субсидировании компании Airbus. Новые пошлины вводятся с середины этого месяца.

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