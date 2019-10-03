Пенза, , 00:37 — REGNUM В Пензенской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» до 2024 года откроют 10 центров амбулаторной онкологической помощи, пять — в Пензе, остальные — в районах региона. Об этом стало известно в ходе визита губернатора Ивана Белозерцева на первый из таких объектов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Первый центр открыт на базе поликлиники № 14 ГБУЗ «Городская поликлиника», и будет обслуживать пациентов поликлиник №13 и №14.

Кроме проведения первичных исследований, так называемого «онкопоиска», также он будет заниматься диспансерным наблюдением за больными с онкологическими диагнозами; проведением химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; а также мониторингом лечения.

При необходимости пациенты могут получить медицинскую консультацию врачей по следующим специальностям: онкология, гинекология, медицинская реабилитация, гастроэнтерология, дерматовенерология, кардиология, неврология, оториноларингология, терапия, урология, хирургия, эндокринология, колопроктология, пульмонология.

Направление в центр будут выписывать врачи общей практики, терапевты, а также узкие специалисты. После обследования медиками центра для больных будут формировать маршрутный лист с перечнем необходимых обследований в зависимости от патологии. При подтверждении злокачественного новообразования пациенты будут направляться в ГБУЗ «Областной онкологический диспансер».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что программа по борьбе с онкозаболеваниями увеличит возможности российских медиков выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях, это позволит чаще спасать пациентов, но общий показатель смертности в течение нескольких лет в России останется примерно на одном уровне. Это будет происходить в связи с тем, что благодаря более качественному обследованию граждан будут выявлять больше онкобольных, что также повлияет на статистические данные.