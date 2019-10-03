Ижевск, , 00:21 — REGNUM На должность управляющего директора площадки АО «Концерн «Калашников» назначен Алексей Тенсин. Об этом сообщили в концерне. Ранее он занимал пост директора по качеству.

«Приоритетом нового руководителя основной производственной площадки будет эффективная операционная деятельность предприятия и взаимная кооперация с «Ижевским механическим заводом», — говорится в сообщении.

К выполнению новых обязанностей Теснин приступил с 1 октября.

Кроме того, управляющим директором «Ижевского механического завода» (ИМЗ) назначен Николай Марков, который ранее занимал пост директора дивизиона оружейного производства площадки концерна «Калашников».

ИА REGNUM напоминает, ранее с 2016 года управляющим директором площадки АО «Концерн «Калашников» являлся Дмитрий Тарасов. В сентябре он занял пост исполняющего обязанности генерального директора концерна в связи с переходом на другую должность Владимира Дмитриева.