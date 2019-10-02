История вопроса

В истории внешней торговли США отмечается несколько эпизодов, которые называют «торговыми войнами».

После биржевого краха 1929 года был принят закон, увеличивающий пошлины на ввоз в США около 20 тысяч видов товаров. Это называют «торговой войной», хотя другие страны, в частности Британская Империя, делали тогда то же самое. Такие действия скорее были последствием начала «великой депрессии», чем её причиной.

В 1963 году администрация США ввела пошлины на многие товары из Европы в ответ на введение пошлин на американские продукты из курятины. Более серьёзным эпизодом была автомобильная война с Японией 1981 года. Она привела к постепенному переносу производства японских автомобилей для США в сами Штаты. Также «торговыми войнами» называли разногласия с Канадой по поводу древесины в 1982 году, с Европой по продовольствию в 1985-м, «банановая война» с Европой в 1993 году и «стальная война» 2002 года.

Дональд Трамп, ставший президентом США в 2016 году, в рамках исполнения своего обещания «сделать Америку вновь великой» начал поднимать ввозные пошлины с целью увеличения промышленного производства внутри страны. Начал он с пошлин на сталь и алюминий, что привело к осложнениям в торговле с Европой.

С 2017 года США начали вводить таможенные пошлины на товары из Китая, мотивируя это большим отрицательным сальдо в торговле с ним. Китай отвечает тем же. В последнее время торговая война США с Китаем перешла в новое качество – США вводят санкции против китайских компаний.

Также, как «торговая война» выглядит запрет США на покупку нефти у Ирана и угрозы применения санкций ко всем странам, не соблюдающим эти требования.

Некоторые политики объясняют торговые войны, подрывающие всю систему мировой торговли, неадекватностью президента Трампа. В действительности его поведение очень логично. США закончили подготовку к автоматизации своей промышленности, перевели лишнее население в постиндустриальный формат занятости, и теперь могут возвращать промышленное производство к себе, поскольку продолжение закупок товаров у Китая слишком усиливает его, и делает серьёзным геополитическим конкурентом.



