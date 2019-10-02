Йошкар-Ола, , 23:21 — REGNUM Региональное управление ФНС (Федеральной налоговой службы) в Марий Эл обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Юринский водоканал» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Банкротство Дарья Антонова © ИА REGNUM

Суть иска пока не раскрывается, однако сумма исковых требований указана в размере 7,410 млн рублей.

Заявление подано 25 сентября, но к рассмотрению пока не принято.

Отметим, также в отношении водоканала подали иски ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 260 тыс. рублей, еще один уже удовлетворенный иск от этой же компании на 340 тыс. рублей, частично удовлетворенный иск от администрации Юринского района. ООО «Юринский водоканал», в свою очередь, также подавал заявление в отношении МБОУ Юринская средняя общеобразовательная школа имени С. А. Лосева на 695 тыс. рублей, который суд удовлетворил.