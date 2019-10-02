Нью-Йорк, США, , 22:59 — REGNUM На фондовом рынке США продолжается падение всех основных индексов, 2 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 496,48 пункта (1,87%), до 26 076,56 пункта. Индекс Nasdaq упал на 117,61 пункта (1,49%) 7791,08 пункта. Индекс S&P 500 упал на 50,54 (1,72%), до 2889,71 пункта.

Снижение индексов продолжается второй день подряд и может стать самым крупным однодневным падением за шесть недель торгов.

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