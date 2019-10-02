Киев, , 22:11 — REGNUM Украинские энергетические компании возобновили закупку электроэнергии в России, сообщает 2 октября пресс-служба российского холдинга «Интер РАО».

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации пресс-службы, экспортные поставки электроэнергии на Украину сейчас осуществляются в пробном режиме.

Стоит отметить, что ранее о возобновлении закупок электроэнергии в «стране-агрессоре» сообщала пресс-служба компании «Укрэнерго».

При этом глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предложил ввести специальную пошлину на электроэнергию из России, чтобы «можно было обернуть на пользу бюджету».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина прекратила закупку электроэнергии у России в 2015 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Недовольный «формулой Штайнмайера» Порошенко ранее её поддерживал — Шарий