Курск, , 20:06 — REGNUM В Курской области проект изменений в региональный закон «О транспортном налоге» будет 3 октября внесён в областную думу. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Проект предполагает уменьшение налоговых ставок: для автомобилей с мощностью двигателя меньше 100 лошадиных сил — с 25 до 15 рублей, для машин мощностью от 100 до 150 лошадиных сил — с 35 до 30 рублей. Для 13 категорий льготников сохранятся все действовавшие ранее преференции.

Транспортный налог в регионе будет снижен, если изменения утвердят депутаты областной думы в третьей декаде октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Курский губернатор: «Транспортный налог должен быть отменён»