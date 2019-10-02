Париж, 2 октября 2019, 20:05 — REGNUM Компания Airbus заявила, что от новых американских пошлин проиграют сами Соединенные Штаты, 2 октября передает агентство Reuters.
Согласно заявлению французского авиапроизводителя, Airbus вносит большой вклад в американскую промышленность, в том числе обеспечивает 4000 рабочих мест в США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 октября ВТО одобрила намерение США ввести новые торговые санкции против Евросоюза в ответ на субсидии Airbus со стороны стран ЕС. Пошлины будут распространяться, в частности, на продукцию самой Airbus.
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