Москва, , 19:58 — REGNUM В среду, 2 октября в Москве состоялась торжественная церемония открытия Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» (взодит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»). Третий сезон одного из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей» запустили победители прошлого года и первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Олимпиада «Я — профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В России открылась регистрация на олимпиаду студентов «Я — профессионал» Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко обратился к гостям мероприятия с напутственным словом.

«Государство может только создать условия. Олимпиада «Я — профессионал» — это создание условий, как и все проекты автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Очень часто эти проекты, в том числе и олимпиаду, называют социальным лифтом. Но чтобы доехать на лифте, нужно сначала в него зайти, как минимум нажать кнопку, но это можно сделать только самому. Хочу порекомендовать тем, кто находится в зале, а также слышит нас по телевидению и в интернете, закончив просмотр, зайти на портал олимпиады и нажать на кнопку регистрации», — сказал Сергей Кириенко.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров поприветствовал студентов и коллег и отметил значимость олимпиады в линейке проектов платформы: «Мы уже в третий раз запускаем олимпиаду «Я — профессионал», и могу с уверенностью сказать, что это один из самых востребованных проектов нашей президентской платформы «Россия — страна возможностей». Если просуммировать количество заявок за первые два года, то их число уже перевалило за 800 тысяч. Тысячи ребят уже стали дипломантами, сотни — медалистами. Но, самое важное, что эти ребята нашли себя, нашли новые направления, новые возможности для учёбы, кто-то успешно прошёл стажировки и уже работает в крупных компаниях. Для нас очень важно сопровождать и поддерживать ребят и после олимпиадных соревнований. Один из инструментов этой работы — программа наставничества, старт которой мы дали в декабре 2018 года. Она создана специально для участников проектов и конкурсов нашей платформы. Наставниками в ней выступают финалисты и победители нашего флагманского проекта «Лидеры России». Но мы хотим, чтобы вы, студенты, участники и победители олимпиады «Я — профессионал», тоже, в свою очередь, становились наставниками для более молодых ребят — школьников. Желаю вам победы в олимпиаде, никогда не сдаваться и достигать новых высот».

В 2019—2020 учебном году олимпиада проходит по десяткам направлениям — от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук. Ежегодно перечень соревновательных дисциплин обновляется. На открытии торжественном открытии руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара рассказала, как проект изменился за прошедшие годы.

«Сегодня мы открыли уже третий сезон олимпиады. Для нас это некий рубеж: за спиной уже есть опыт прошлых лет, но впереди еще много работы. За два года более 5,5 тысяч человек стали дипломантами олимпиады. Кто-то изменил свою профессиональную траекторию, кто-то устроился на работу, а часть молодых людей и вовсе развернули свою жизнь на 180 градусов. По итогам прошлого сезона мы учли пожелания ребят и добавили новые направления. Теперь их 68. Надеюсь, эти и другие нововведения позволят привлечь большее число участников и помогут им продемонстрировать свой профессиональный уровень», — рассказала Валерия Касамара.

Увеличилось и количество вузов-организаторов олимпиады: если в первый год работы проекта их было всего 11, то сегодня — 26. В этом сезоне олимпиада «Я — профессионал» усиливает карьерный трек, предоставляя молодым людям всё больше возможностей для развития. Число компаний-партнеров проекта за два года выросло от 100 до более 300. Эти успехи отметил Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Организаторы олимпиады успешно налаживают эффективное сотрудничество с крупнейшими работодателями страны, в числе которых Россельхозбанк, ГК «Росатом» и ТМК. Российский союз промышленников и предпринимателей вносит свой вклад в это поступательное развитие. В этом году компании-партнеры проекта направили дипломантам уже более 700 предложений о стажировках. Однако этим работа компаний не ограничивается: они также составляют практико-ориентированные задания, проводят профильные зимние школы — словом, делают всё, чтобы познакомить молодых людей с будущей профессией», — сказал Александр Шохин.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказал, что олимпиада выполняет уникальную функцию.

«В высшем образовании есть очень хорошие измерители качества входа, такие как ЕГЭ и олимпиады школьников, но почти нет измерителей качества выхода. Главный результат «Я — профессионала» — создание открытой и достоверной системы оценки качества для всех вузов страны, в каком бы регионе они не работали. У них появляется шанс утвердить себя как место, где дают навыки, реально востребованные экономикой», — отметил Ярослав Кузьминов.

На открытии третьего сезона олимпиады «Я — профессионал» выступили дипломанты 2018−2019 года. Их истории успеха — пример социального лифта, который позволил молодым людям реализовать свои мечты: продолжить образование в престижном вузе, переехать в другой город или начать карьеру в крупной компании.

Призер по «Бизнес-информатике» Ксения Чабан переехала из Оренбурга в Москву, поступила в НИУ ВШЭ и получила стажировку в Сбербанке, а призер по направлению «Материаловедение и технологии материалов» Никита Попов получил стажировку в ПАО «ТАГМЕТ», ТМК. Студент из Томска Александр Андреев во втором сезоне стал призером сразу по двум направлениям и вышел на стажировку в московский офис Яндекса. Антон Завгородний получил работу в Банке ВТБ, а Кира Панина — в «НИИГрафит», ГК «Росатом».

Истории дипломантов, а также выдающиеся результаты проекта «Я — профессионал» комментировали представители компаний-партнеров олимпиады.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал гостям открытия о важнейших качествах хорошего специалиста: «Главное, чему должны научить вас вузы и такие проекты, как олимпиада, — это трудолюбие. Нужно стремиться постоянно работать над собой. Мы с удовольствием принимаем на работу в Сбербанк тех, у кого горят глаза и кто будет готов к современным вызовам».

Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин отметил, что олимпиада создает хорошие возможности для молодежи в регионах. Так, стажерами ВТБ за два года проведения олимпиады стало более 70 призеров и победителей со всей страны, часть из них по итогам стажировки были трудоустроены в банк.

«Яндекс вот уже 12 лет занимается образованием. Мы развиваем свои программы и поддерживаем другие образовательные проекты. Важно, чтобы у ребят было как можно больше возможностей для реализации своих талантов. Поэтому в рамках нашей «Образовательной инициативы» мы поддерживаем олимпиаду «Я —профессионал». Это хороший способ для студентов проявить себя и начать карьеру именно в той области, где они хотят. Участники олимпиады прошлого года уже сейчас проходят у нас стажировку, и мы будем рады принять новых стажёров», — рассказала генеральный директор Яндекса в РоссииЕлена Бунина.

HR-директор ГК «Росатом» Татьяна Терентьева обратилась к участникам и сказала: «Если в прошлом году мы выступали партнерами по одному направлению, то в этом году мы стратегические партнёры по семи направлениям. Стажировки, менторства и практики являются частью истории Росатома, поэтому приглашаем к нам, вам точно будет интересно!»

Член совета директоров ТМК Андрей Каплунов рассказал, что металлургия — сложная отрасль для молодых стажеров, поэтому компании должны обратить внимание на эту часть своей работы: «В этом году к нам пришли на стажировку только двое дипломантов. Это повод покопаться в том, почему же не они идут. Посмотреть на то, какие условия мы предоставляем стажерам, как работаем на их привлечение».

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская поприветствовала участников и отметила значимость наставничества для молодых людей.

«Я обращаюсь к нашим партнерам, представителям крупного бизнеса: институт наставничества — очень важное дело. Мы сегодня имеем 4 миллиона молодых людей, студентов, которые уже понимают, что им необходимо. Им нужно профессиональная поддержка и профессиональное чутье того самого наставника, который направит по карьерному пути», — сказала Марина Боровская.

«Отцы-основатели» олимпиады — ректоры НИУ ВШЭ, МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и РАНХиГС — дали наставления будущим участникам состязаний.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил: «Мы живем в мире, в котором свой профессионализм надо подтверждать постоянно». Он посоветовал молодым людям всю жизнь развиваться в своей сфере деятельности.

Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий Александров обратил внимание, что раньше студенческие олимпиады были более академические, а проект «Я — профессионал» позволяет участникам проверить профессиональные качества: «Математика и физика — это инструменты. Этого мало! Ребята должны быть увлечены чем-то еще».

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев сказал, что олимпиада показала высочайшую эффективность, распространившись на всю страну, и стала востребованной у студентов: «Когда ребята участвуют в олимпиаде, для меня это сигнал того, что они думают о своем будущем».

До 18 ноября все российские студенты смогут зарегистрироваться для участия в олимпиаде на сайте проекта. 22 ноября стартует отборочный онлайн-этап состязаний, пройти который можно из любой точки мира — для этого понадобится только ноутбук и доступ в интернет.

Студенты, выполнившие задания онлайн-этапа и прошедшие дополнительный конкурс, смогут попасть на профильные зимние школы. Зимние школы — это практико-ориентированные образовательные форумы, где ежегодно собираются талантливые молодые люди со всей страны. Для них проводят лекции и мастер-классы ведущие преподаватели крупных университетов, отраслевые эксперты, ученые и топ-менеджеры компаний. В этом сезоне для студентов проведут 18 зимних школ в разных городах страны.

Финалисты олимпиады пройдут на заключительный очный этап, площадки для прохождения которого будут располагаться во всех федеральных округах страны. Таким образом, участники смогут выбрать территориально удобную площадку соревнований. Победители третьей олимпиады «Я — профессионал» будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые медалисты получат также денежные премии (200 тысяч рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей — по треку «Магистратура»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей"учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».