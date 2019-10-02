Москва, 2 октября 2019, 19:06 — REGNUM Компания «ПЭК» стала партнером пятой международной конференции «Грузовые автоперевозки: вызовы и возможности». Мероприятие проходит 1−2 октября в Москве. В конференции принимают участие представители Министерства транспорта РФ, отраслевых ассоциаций, транспортно-логистических компаний, автомобильной и дорожной отраслей.

Вадим Филатов, заместитель директора транспортной компании «ПЭК»
Вадим Филатов, заместитель директора транспортной компании «ПЭК»
«ПЭК»

Участники активно обсуждают вопросы регулирования рынка грузовых автоперевозок, направления развития грузового автотранспортного рынка, текущую ситуацию и тенденции развития сегмента перевозки сборных грузов, эффективность транспортного процесса, цифровизацию транспортно-логистической отрасли. Как отметили в пресс-службе «ПЭК», представители транспортной компании считают подобные мероприятия важным инструментом, формирующим принципы работы всей отрасли, а также отличной площадкой для обмена опытом.

Заместитель директора «ПЭК» Вадим Филатов принял участие в трех стратегических дискуссиях: «На пути к транспарентному рынку», «Цифровизация как основной фактор развития отрасли» и «Противодействие незаконным методам налоговой оптимизации в сфере автомобильных перевозок и оценка рисков в работе с контрагентами. Хартия участников рынка перевозок грузовым автомобильным транспортом».

«Одной из ключевых тем сегодняшней конференции стала цифровая прозрачность рынка, в рамках которой основной акцент сделан на взаимоотношениях между государством и отраслью. При этом нам, как одной из крупнейших компаний на логистическом рынке, важно сформировать прозрачные связи между всеми участниками логистического процесса. Цифровизация отрасли должна помочь нам лучше понимать наших контрагентов, партнеров и компании, с которыми они работают. Сегодняшнее мероприятие может стать еще одним стимулом для реализации этого процесса, для объединения рынка вокруг идеи технологичного, равноправного и прозрачного партнерства», — отметил Филатов.

Также руководитель направления развития логистики «ПЭК» Данил Кудрявцев принял участие в панельной дискуссии, посвященной текущей ситуации и тенденциям развития сегмента перевозки сборных грузов.