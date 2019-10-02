Пошехонье, Ярославская область, , 18:57 — REGNUM По факту невыплаты заработной платы работникам ОАО «Пошехонский рыбзавод» возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. Расследованием занимается Даниловский межрайонный следственный отдел. Денег рабочие предприятия, расположенного в Пошехонском районе Ярославской области, не видели полгода.

Производство в Пошехонье Сайт «Пошехонского рыбзавода»

«По данным следствия, в период с апреля по сентябрь текущего года должностные лица из числа руководства организации не выплачивали заработную плату четырем работникам предприятия. Размер задолженности превысил 100 тысяч рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе направленные на обеспечение исполнения работодателем обязательств по соблюдению гарантированного Конституцией Российской Федерацией права работника на вознаграждение за труд. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства организации, причастные к совершению преступления», — сообщили ИА REGNUM в следственном комитете.

Сам «Пошехонский рыбзавод» последние два года известен как активно развивающееся предприятие, которому помогает правительство Ярославской области. В сентябре 2019 года на производстве побывал заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

«В Пошехонье зашёл на рыбозавод. Недавно предприятие приобрело новое оборудование, расширяет ассортимент. Проговорили вопросы развития производства и экологии», — написал Валерий Холодов в своих социальных сетях по итогам визита.

Как ранее сообщало ИА REGNUMна заводе с 2017 года собирались развивать производство товарной форели. Под инвестпроект в Пошехонье намеревались взять банковский кредит в 484 миллиона рублей, а проценты по нему гасить за счет субсидий областного бюджета.

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