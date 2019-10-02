Ирина Инашвили, 2 октября 2019, 22:22 — REGNUM

Сотрудник ГАИ проверяет документы у таксиста. 1974
Сотрудник ГАИ проверяет документы у таксиста. 1974

В Грузии назревает новая волна акций протеста, которая на этот раз тесно связана с социальной сферой, точнее? с доходами населения от такого бизнеса, как перевозка пассажиров на такси. А также переплетенные с этой сферой другие проблемы, которые возникли в результате введения властями Тбилиси новых правил парковки автомобилей, также ощутимо ударяющих по бюджету каждой рядовой грузинской (имеются в виду граждане Грузии, независимо от национальности) семьи.

Обещанные и обсуждавшиеся все прошедшие месяцы реформы вступили в силу в Тбилиси с 1 октября и уже сказались на доходах населения в виде выписанных нарушителям новых правил штрафов.

Прежде всего, правительство столицы ввело в действие «новые регуляции» для такси, согласно которым все автомобили поделены на две категории по признаку цвета. Те, которые окрашены в белый цвет, продолжают свободно передвигаться по городу в поисках пассажиров, имеют специальные световые таблички и иные обозначения такси. И не имеет значения ни марка, ни иные показатели автомобиля, ни его «родной», заводской цвет. Лишь бы машина была перекрашена. А чтобы у водителей появился интерес к изменению цвета машины, были введены некоторые льготы, вплоть до бесплатной окраски автомобиля.

Таксисты долго и упорно протестовали против этой инициативы, поясняя, что если они перекрасят автомобиль в другой цвет, то при дальнейшей продаже прежде всего проиграют в цене, что им невыгодно. Были у водителей и другие причины, которые власть имущие сочли не слишком вескими и настояли на своем. С 1 октября ограничения вступили в силу.

Владельцы остальных, не белых автомобилей, отныне не могут размещать на стекле или на крыше автомобиля никаких опознавательных знаков и не имеют права брать пассажиров с улицы. Но им не запрещено сотрудничать с компаниями, которые занимаются бизнесом такси и раздают заказы зарегистрированным у них водителям. Правда, в случае такого сотрудничества конкретный таксист получает доход как минимум вдвое ниже того, что имел бы в случае самостоятельной деятельности. Но… власть неумолима.

Тбилисские таксисты
Тбилисские таксисты
Carrie Kellenberger

Главной причиной, по которой правительство столицы решило остановить свой выбор на белом цвете такси, были названы «аналогичные регуляции, действующие в Европе». При этом, обращая взоры к странам ЕС, грузинские власти не учитывают той разницы, которая существует в доходах населения Грузии и стран Евросоюза, а также тех возможностей трудоустройства, которые существуют за границей и отсутствуют в своей стране.

В связи с введением в действие основных требований и ограничений реформы такси специальное заявление сделал вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе, который уверенно подчеркнул, что реформа в этой сфере состоялась.

По его информации, требования властей по прохождению обязательного технического инспектирования прошли 70% из зарегистрированных 26 тысяч автомобилей, а это значит, что остальные 30% не удовлетворяют даже минимальным техническим стандартам, в связи с чем вице-мэр выразил сожаление.

Он подчеркнул, что реформа такси на тех основных правилах и требованиях, которые вступили в силу с 1 октября, не остановится, и на следующих ее этапах будет обеспечено улучшение обслуживания в этой сфере. Правда, дальнейшие шаги, по словам вице-мэра, планируется сделать в течение последующих нескольких лет.

На вступление в силу требований к водителям такси не замедлила отозваться грузинская оппозиция. Одними из первых еще 1 октября протест выразили грузинские лейбористы, для которых социальная сфера — излюбленная тема брифингов и акций.

Один из активных лидеров этой партии, который перекочевал сюда из неправительственного сектора, Лаша Чхартишвили заявил, что реформа такси в Тбилиси фактически провалилась.

«Если говорить реально, то реформа такси провалилась. Сама мэрия подтверждает, что в действительности в белый цвет были перекрашены лишь 10% всех такси», — констатировал оппозиционер.

По его же информации, неперекрашенными остаются более 25 тысяч автомобилей, на которые отныне распространяются ограничения, а это значит, что правительство Грузии фактически лишает средств к существованию до 100 тысяч своих граждан. От имени своей партии Чхартишвили предупредил власти столицы, чтобы их службы не смели штрафовать таксистов-нарушителей, так как это обязательно обернется протестом и восстанием.

«Пусть не смеют преследовать и штрафовать остальных почти 90% водителей такси, так как их преследование означает оставление голодными членов их семей, 100 тысяч человек. Ни водители, ни мы, лейбористы, мириться с этим не намерены. Если они (власти) посмеют сделать это, мы возобновим протестное движение и борьбу, которая обязательно закончится нашей победой», — заявил лейборист.
Тбилиси
Тбилиси
JOY

По его же оценке, реформа такси — в действительности это стремление мэра Тбилиси Кахи Каладзе и лидера правящей партии Грузии олигарха Бидзины Иванишвили установить свою монополию на этот вид бизнеса.

Не оставили без внимания тему реформы такси и лидеры «Европейской Грузии», которые посвятили ей специальный брифинг и определили эту реформу как ложную и провалившуюся.

По информации этой оппозиционной партии, действия мэрии Тбилиси оставили без работы и дохода более 30 тысяч водителей такси и соответственно — членов их семей. «Европейская Грузия» выделила три главных негативных последствия этой реформы, которые ведут страну к катастрофе.

«Непонятно, почему вообще провели эту реформу, у которой три результата, и все три — катастрофически плохие. Первый — это люди, оставшиеся без источника дохода, что приведет к еще большему обнищанию населения. Второй — резкое подорожание услуг такси. А третий результат — сокращение доступности такси в городе. Мы еще полтора года назад (когда столичное правительство Кахи Каладзе впервые озвучило эту реформу) предупреждали, что последствия этой лжереформы будут катастрофически плохими. Повторяю, все шаги, которые мэрия Тбилиси сделала в этом направлении, — непродуманные, глупые и ориентированные на обнищание населения», — заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Георгий Габашвили.
Тбилиси
Тбилиси
JOY

По оценке оппозиции, все действия мэрии нацелены на то, чтобы поглубже залезть в карманы населения и выкачать оттуда последние деньги. В том числе пополнить собственный бюджет за счет штрафования нарушителей нового порядка в сфере такси. Штраф за перевозку пассажиров для владельцев не белых автомобилей составляет 200 лари. Для населения Грузии это значительная сумма, если учесть, что зарплата консультанта многочисленных сетевых супермаркетов в Тбилиси колеблется от 300 до 400 лари, 250−300 лари получает сотрудник службы охраны, а пенсия составляет лишь 200 лари. Оппозиция призывает власти Грузии одуматься и отменить все выписанные водителям такси в течение 1 октября штрафы, в противном случае грозится народным протестом.

С 1 октября в Тбилиси вступило в силу еще одно нововведение властей — зонально-почасовая система парковки автомобилей. В этот день новая система заработала на площади Орбелиани в центре столицы, той самой, которую до этого долго ремонтировали. И хотя работы закончены в основном лишь на фасадной части площади, а в реабилитированных домах пока никто не живет, так как там не подключены главные системы коммуникации, с парковкой столичные власти разобрались и до конца довели.

Представляя новую систему, которая в дальнейшем будет распространена и на другие части города, вице-мэр Хмаладзе пояснил, что это лишь часть реформы транспортной системы Тбилиси, которая нацелена на освобождение города от пробок и уменьшение загрязнения воздуха.

Тбилиси
Тбилиси
JOY

Новая система — это и новые платежи. А также новые ограничения для водителей и оставшиеся без работы сотни тбилисских «стоянщиков». А значит, определенная экономия денег на определенной категории населения и взимание из бюджетов населения солидных сумм в виде штрафов в «столичный бюджет».

«В течение дня все транспортные средства могут дважды в течение 15 минут воспользоваться бесплатной парковкой в разных местах, в дальнейшем же стоянка для них будет платной. В тех зонах, где эта система уже задействована, стоимость парковки составляет 1 лари в час. Оплатить ее можно через аппараты быстрой оплаты, веб-сайт и мобильную аппликацию. Сакребуло (столичное собрание) установило дифференцированные тарифы: один, два и три лари, в зависимости от зоны почасовой парковки», — пояснил «плюсы» новой системы вице-мэр Ираклий Хмаладзе.

Столичная власть оставила льготы для инвалидов, владельцев электромобилей и жителей тех кварталов, где находится та или иная парковка. Для них стоянка автомобиля будет бесплатной, но для этого они должны пройти специальную регистрацию.

Отвечая на обвинения оппозиции в связи с вступившими в силу реформами, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «Тбилиси не будет лишь городом джипов» и что непопулярные для оппозиции шаги на самом деле продиктованы интересами населения.

«Несколько дней назад в соцсетях развернулась дискуссия о том, что устроенной на площади Саакадзе велодорожкой никто не пользуется и из-за нее там не могут останавливаться машины. Я очень извиняюсь, но Тбилиси никогда не будет только городом джипов. Тбилиси обязательно станет городом пешеходов, городом, в котором будут велодорожки и в котором, конечно, смогут передвигаться автомобили. Но приоритетным будет общественный транспорт. А иначе и невозможно», — заявил Каладзе.

По его словам, нет такой реформы, которой были бы довольны все, поэтому в любом случае важно правильно расставить акценты.

Отвечая на обвинения оппозиции, мэр сообщил, что развитие дорожной инфраструктуры Тбилиси осуществляется на успешных примерах многих городов мира.

Тбилиси
Тбилиси
JOY

Отметим, что Тбилиси в последние годы действительно изнывает от обилия автомобилей, большая часть которых — дешевые, списанные за границей, но разрешенные для пользования в Грузии машины, от длинных пробок на дорогах в часы пик и не в пиковые периоды дня, от загрязненного автомобильными выхлопами, тяжелого столичного воздуха, всю пропитанность которого нездоровыми веществами особенно остро ощущаешь, прибывая в город из соседних поселков, где дышать намного легче и свободнее.

Проблема есть и требует решения, но насколько верно то, которое предлагает нынешняя власть населению сегодня, когда в Грузии иного реального источника дохода, кроме обслуживания туристов, перевозки пассажиров и торговли, а также строительства, фактически нет. Проблема состоит еще и в том, что ориентированные на «Европу» власти вводят «европейские стандарты» в стране, уровень жизни населения в которой слишком далек от «европейского». И тут возникает катастрофическое несоответствие, в результате которого у и без того отягощенного проблемами населения появляются новые проблемы. А когда проблем накапливается слишком много, срабатывает мина замедленного действия, и любая искра, брошенная оппозицией в толпу народа, может возыметь нежелательный для властей эффект.