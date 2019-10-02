Тюмень, 2 октября 2019, 17:56 — REGNUM В Тюменской области ни одно из предприятий, включённых в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» не изъявило желание работать по четыре дня в неделю. Об этом сообщает региональное интернет-издание NEFT.
Заместитель гендиректора ООО «Сиббурмаш», которое специализируется на исследовании, разработке и выпуске оборудования для нефтегазового комплекса, Юрий Балашов, назвал «четырёхдневку» маразмом. Особенно на предприятиях непрерывного производства.
Директор «Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия» Сергей Кугаевский отметил, что их предприятие испытывает острый дефицит кадров. Приходится нанимать вахтовиков из других регионов. Речи о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в их условиях быть не может.
Напомним, в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» участвует 18 предприятий Тюменской области. Ранее в Минтруда допустили эксперимент по переводу на четырёхдневную неделю предприятий, участвующих в данном нацпроекте. Заместитель министра экономического развития Петр Засельский сообщил, что пока интереса к сокращённой рабочей неделе ни одно из этих предприятий не проявило.
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