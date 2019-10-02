Тюмень, , 17:56 — REGNUM В Тюменской области ни одно из предприятий, включённых в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» не изъявило желание работать по четыре дня в неделю. Об этом сообщает региональное интернет-издание NEFT.

Заместитель гендиректора ООО «Сиббурмаш», которое специализируется на исследовании, разработке и выпуске оборудования для нефтегазового комплекса, Юрий Балашов, назвал «четырёхдневку» маразмом. Особенно на предприятиях непрерывного производства.

«Считаю, что предприятие, которое что-то производит, останавливать на три дня — это маразм», — заявил Юрий Балашов.

Директор «Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия» Сергей Кугаевский отметил, что их предприятие испытывает острый дефицит кадров. Приходится нанимать вахтовиков из других регионов. Речи о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в их условиях быть не может.

Напомним, в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» участвует 18 предприятий Тюменской области. Ранее в Минтруда допустили эксперимент по переводу на четырёхдневную неделю предприятий, участвующих в данном нацпроекте. Заместитель министра экономического развития Петр Засельский сообщил, что пока интереса к сокращённой рабочей неделе ни одно из этих предприятий не проявило.

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