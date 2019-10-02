Рим, , 17:47 — REGNUM Италия «является союзником США» и разделяет опасения этой страны в части использования такой стратегически важной инфраструктуры, как технология 5G», заявил в среду, 2 октября, на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Луиджи Ди Майо Www.luigidimaio.it

Помпео на той же пресс-конференции заявил о «хищническом» подходе Китая к торговле и инвестициям и о том, что Китай вследствие этого представляет угрозу как для США, так и для Италии.

Италия не будет участвовать в таких коммерческих соглашениях, которые поставят под угрозу ее суверенитет, отметил Ди Майо.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, весной 2019 года именно Ди Майо был инициатором подписания договоренностей о присоединении к проекту «Один пояс — один путь» и полностью отвергал наличие каких-либо составляющих у этой договоренности, кроме экономических.

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