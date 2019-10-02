Рига, , 17:32 — REGNUM Газопровод Balticconnector, стоимость которого составляет 43,4 млн евро, должен быть полностью готов к декабрю 2019 г. Balticconnector соединит Эстонию и Финляндию, после чего рынок газа в обеих странах станет единым. Об этом пишет портал Delfi.

«Огневые» работы на участке газопровода

Газ между Финляндией, Эстонией и Латвией в соответствии с условиями соглашения будут перекачивать без «дополнительных затрат». Общая стоимость проекта с учетом работ по «укреплению газопровода» между Эстонией и Латвией составит порядка 300 млн евро, из них более 200 млн евро вложит в проект ЕС.

Подводная часть Balticconnector от эстонского Палдиски до финского Инкоо составит 77 километров, наземная — 55 километров в Эстонии и 21 километр — в Финляндии.

Журналисты портала отмечают, что после завершения работы над «газовыми смычками» между Литвой и Польшей местный газовый рынок больше не будет зависеть от поставок «Газпрома».