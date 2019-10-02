Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Власти США пользуются своим положением и давят на другие страны, у тех возникает желание перейти в расчетах на другие валюты, но теряют от этого перехода не только США, но и все остальные, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 2 октября, профессор НИУ ВШЭ Петербург Александр Скоробогатов, комментируя высказывания Владимира Путина.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, президент России заявил, что власти России не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента, но были вынуждены обезопасить себя о действия властей США. Вводя ограничения на использование доллара, власти США своими руками подрывают к нему доверие, считает Путин.

Читайте также: США совершили ошибку, когда стали использовать доллар как оружие — Путин

«Американские долговые обязательства потому все и держат, что у них нет полноценной альтернативы. Это самый надежный и самый ликвидный инструмент. А что касается расчетов, то оптимальна та валюта, которую все готовы принимать в качестве средства платежа.

Доллар — самая ликвидная валюта, и полноценный отказ от него возможен только в том случае, если все будут готовы принять какую-то другую валюту в качестве средства платежа.

Но поскольку власти США пользуются своим положением и пытаются давить на другие страны, возникает желание перейти на другие валюты даже себе во вред. Этот переход имеет чисто политическое содержание, и теряют от него все стороны», — отметил Александр Скоробогатов.