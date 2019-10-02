Санкт-Петербург, 2 октября 2019, 17:00 — REGNUM Заключение транзитных газовых контрактов с Украиной в рамках европейского законодательства пойдет России только на пользу, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 2 октября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания Владимира Путина.
Как сообщалось ранее, президент России заявил, что Россия может «подписать договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством», если сама Украина до конца года успеет это законодательство имплементировать. В противном случае Россия будет готова продлить газовый контракт на год, добавил Путин.
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