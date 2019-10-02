Киев, , 16:59 — REGNUM Правительство Украины приняло решение реализовывать залоговое и арестованное имущество должников через интернет-площадку «ProZorro. Продажи». Об этом 2 октября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он сообщил, что сегодня есть много имущества, «которое по процедурам восстановления платежеспособности должников (банкротства)» реализовывалось «очень непрозрачно».

«Таким образом, права кредиторов были незащищены. Сегодня мы приняли решение, что все это арестованное имущество если будет продаваться, то будет продаваться через интернет-площадку, к которой есть доверие. Эта интернет-площадка называется «ProZorro. Продажи». На наш взгляд, это очень крутая и правильная идея», — сказал Гончарук.

Кроме того, он сообщил, что кабмин принял решение до 1 января 2020 года не штрафовать собственников автомобилей с иностранной регистрацией.

«Вторая тема, которая была затронута на заседании правительства — откладывание до 1 января 2020 года штрафов для собственников нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации… Должны решить проблему с этой категорией населения. Изучаем эту ситуацию», — рассказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские эксперты неоднократно критиковали администраторов системы «ProZorro. Продажи» за коррупцию и установление дискриминационных механизмов при реализации государством залогового и конфискованного имущества. Кроме того, напомним, что ранее президент Владимир Зеленский обещал отсрочить штрафы для собственников нерастаможенных автомобилей.