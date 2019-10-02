Киев, 2 октября 2019, 16:59 — REGNUM Правительство Украины приняло решение реализовывать залоговое и арестованное имущество должников через интернет-площадку «ProZorro. Продажи». Об этом 2 октября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Он сообщил, что сегодня есть много имущества, «которое по процедурам восстановления платежеспособности должников (банкротства)» реализовывалось «очень непрозрачно».
Кроме того, он сообщил, что кабмин принял решение до 1 января 2020 года не штрафовать собственников автомобилей с иностранной регистрацией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские эксперты неоднократно критиковали администраторов системы «ProZorro. Продажи» за коррупцию и установление дискриминационных механизмов при реализации государством залогового и конфискованного имущества. Кроме того, напомним, что ранее президент Владимир Зеленский обещал отсрочить штрафы для собственников нерастаможенных автомобилей.