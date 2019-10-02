Ростов-на-Дону, , 16:31 — REGNUM Предстоящей зимой дороги Ростова-на-Дону будут обрабатываться жидкими и влажными реагентами. Однако коммунальщики используют их только на дорогах класса А (мосты, кольца и другие развязки).

Глава департамента ЖКХ Анна Нор-Аревян уточнила, что от соли и песка пришлось отказаться, так как их частицы загрязняют город и попадают в воздух. Ещё одному реагенту — магнию — присвоен второй класс опасности.

Как передаёт издание «Панорама» со ссылкой на чиновницу, реагенты уже закуплены.