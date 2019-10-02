Белгород, , 16:43 — REGNUM Более половины перевозки грузов Юго-Восточной железной дороги приходится на Белгородскую область. В общем объёме погрузки доля региона составляет 51,3%. На втором месте Липецкая область — 29,1%, на третьем — Воронежская область с 17%, сообщили 2 октября в пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта.

Сотрудничество железнодорожников и региона обсудили 1 октября на заседании, посвящённом 16-летию компании «Российские железные дороги». В Белгородской области с начала 2019 года перевезли уже свыше 28 млн тонн грузов, в основном это железная руда и чёрный металл. В планах региональных властей достичь объёма грузооборота в 50 млн тонн в год.

«Практически все задачи, которые мы ставим для обеспечения качественного транспортного обслуживания жителей региона, они все решаются», — подчеркнул вице-губернатор, начальник департамента строительства и транспорта области Евгений Глаголев.

Кроме грузовых в регионе наращивают объёмы пассажирских перевозок: запущен «городской поезд», в Белгород приехала скоростная «Ласточка». В 2020 году начнётся обновление подвижного состава пригородных поездов и запустят две новых электрички по курскому направлению.