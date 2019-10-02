Ульяновск, , 16:28 — REGNUM Изымать деньги из бюджета Ульяновска в счет оплаты долга за газ, который сгорает в мемориальных комплексах «Вечный огонь», — несправедливо, кроме того, это противоречит статье 9 Конституции РФ. Об этом депутат Ульяновской городской думы Антон Антипов написал в открытом письме председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ульяновского парламентария возмутил факт обращения госкомпании в суд с требованием к администрации города Ульяновска погасить задолженность за поставку газа для мемориальных комплексов «Вечный огонь».

В письме Антипов указал, что статья 9 Конституции РФ говорит о земле и других природных ресурсах, об их использовании в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. То есть природные ресурсы служат единственной цели — обеспечение граждан нашей страны достойным уровнем жизни. Депутат считает, некорректно брать деньги за газ, который горит в память людей, заплативших своей жизнью за наше сегодняшнее существование.

Получается, что разведаны запасы ресурсов и разработана нефтегазовая инфраструктура была гражданами нашей страны. А теперь их же просят заплатить за то, чтобы почтить память отцов, дедов и прадедов, проливавших кровь за нашу Родину.

«Несправедливо брать средства на оплату «Вечного огня» из городского бюджета, в то время как эти деньги могут быть потрачены на необходимые горожанам актуальные вещи. Можно сказать, что таким образом предпринимается попытка залезть в карман ульяновцев», — говорит Антон Антипов.

Депутат Гордумы предлагает директору и совету директоров ПАО «Газпром» пересмотреть свою позицию по взиманию платы за газ для мемориальных комплексов, посвященных как Победе в Великой Отечественной войне, так и другим имеющимся памятным событиям.

ИА REGNUM напоминает, ранее в своем аккаунте в одной из социальных сетей Антипов опубликовал данные, согласно которым администрация Ульяновска задолжала 106 тыс. рублей за поставку газа в декабре 2018 года для мемориальных комплексов «Вечный огонь» в Ульяновске. Средства на погашение задолженности будут направлены из муниципального бюджета. Сумма долга, накопившегося за год, составляет около 1 млн рублей.

Антон Антипов («Единая Россия») — депутат гордумы Ульяновска, избранный по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 29.