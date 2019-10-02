Москва, , 16:20 — REGNUM В первый день работы в Москве третьего международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2019) состоялась организованная компанией «Россети» пленарная дискуссия «Цифровую трансформацию не остановить: как обеспечить безопасность жизнеобеспечивающей инфраструктуры?». В ней приняли участие генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, федеральный канцлер Германии (1998−2005 гг.), председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер, заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Тихонов, представители регионов РФ, главы крупнейших российских и мировых энергетических компаний и производителей электрооборудования. Участники обсудили вопросы кибербезопасности электроэнергетики в ходе трансформации отрасли на базе новых технологий, сообщает информационный центр РЭН-2019.

На «РЭН-2019» с подачи ГК «Россети» обсудили цифровую трансформацию Информационный центр РЭН-2019

Открывая дискуссию, глава «Россетей» Павел Ливинский констатировал, что проблема кибербезопасности крайне актуальна для крупных компаний. К примеру, специалисты «Россетей» ежегодно блокируют порядка 9 миллионов попыток хакерского проникновения в корпоративный периметр. В качестве мер защиты глава крупнейшего в России электросетевого холдинга обозначил наличие корпоративной технологической сети без доступа к публичным сетям, защиту каналов связи с использованием передовых технологий, а также использование российского оборудования программного обеспечения. Все это на сегодняшний день уже стало стандартом внедряемой в «Россетях» стратегии цифровой трансформации.

«Наша первоочередная задача в области кибербезопасности, как одной из системообразующих компаний страны — четко следовать международным трендам, брать на вооружение лучшие мировые практики, эффективно сотрудничать с ведущими зарубежными компаниями, при этом активно внедряя отечественные разработки, потому что в вопросе кибербезопасности импортозамещение — это не просто задача, а гарантии защиты критической инфраструктуры», — подчеркнул глава «Россетей».

Как отметил в своем выступлении заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Тихонов, «Развитие цифровых решений в ТЭК в перспективе может не только обеспечить повышение надёжности работы энергосистем и снижение издержек производственных процессов, но и даст импульс для масштабных технологических прорывов в смежных отраслях и станет драйвером для развития всей российской экономики. Поэтому сегодня очень важно воспользоваться заделом, созданным энергокомпаниями и государством, сформировать требования к внедряемым технологическим решениям и обеспечить необходимую безопасность топливно-энергетического комплекса в контексте развития науки и технологий».

Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG, бывший Канцлер Германии Герхард Шредер в своем выступлении остановился на вопросах глобальной кибербезопасности. Он отметил, что цифровая трансформация в условиях рыночной глобализации создает не только новые возможности, но и новые вызовы.

«Сегодня любая сфера, от финансов до электроэнергетики, в значительной степени зависит от информационных технологий, что создает определенные угрозы. Система, которая могла бы защитить нас от информационной угрозы, должна быть создана не только на национальном, но и на международном уровне. Это наша общая задача, наш общий интерес. Сейчас работа на этом уровне ведётся, но в большей степени она касается вопросов нефти и газа. Необходимо распространить этот опыт и на электроэнергетику. Для этого важно тесное сотрудничество Евросоюза и России, прочные отношения, доверие друг к другу. Только так мы сможем создать общее пространство безопасности от Лиссабона до Владивостока. Только так европейский континент станет безопасной зоной и для нас, и для будущих поколений», — резюмировал Шредер.

В дальнейшем в ходе панельной дискуссии на РЭН-2019 обсуждались перспективы введения в России единых норм кибербезопасности, объединение усилий в данной области ведущих отечественных компаний и вопросы защиты потребителей в условиях глобальной цифровой трансформации.