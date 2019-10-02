Ростов-на-Дону, , 16:09 — REGNUM Из международного аэропорта Ростова-на-Дону в Стамбул самолёты будут летать практически без выходных. Новый рейс из «Платова» в турецкий город откроется с 1 ноября, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Авиакомпания Red Wings запускает воздушное сообщение на самолётах Airbus А319. Авиалайнеры будут летать дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

«С введением в расписание нового чартера Red Wings улететь из Ростова-на-Дону в Стамбул прямым рейсом стало возможно семь раз в неделю», — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что прямые перелёты из Ростова-на-Дону в Стамбул осуществляет авиакомпания Turkish Airlines.