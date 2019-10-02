Москва, , 16:06 — REGNUM Новый паромно-пассажирский причал на левом берегу Анадырского лимана в поселке Угольные Копи (Чукотка) будет построен к октябрю 2021 года, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

Строительство объекта стоимостью 674,7 млн рублей будет финансироваться за счёт средств федерального бюджета. В настоящее время плашкоуты и катера производят высадку пассажиров и транспорта не необорудованный берег. После завершения работ причал будет обеспечивать доставку пассажиров и автотранспорта на оборудованную площадку.

Проектом предусмотрено строительство трёх причалов — грузового, грузопассажирского и пассажирского общей длиной 145,5 метра с учётом пандусов, а также берегоукрепления откосного типа общей длиной 155,7 метра. Планируемый грузооборот после завершения работ составит 6 000 единиц колесной техники в год, включая 4,2 тыс. легковых и 1,8 тыс. грузовых автомобилей. Пассажирооборот составит 20 тыс. человек в год.

Читайте также: Новый мост связал Магадан и Чукотку