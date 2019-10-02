Бишкек, , 15:59 — REGNUM Во всемирный день чистоты свыше 600 тысяч жителей Киргизии приняли участие в общереспубликанском субботнике. Им удалось собрать около 9 тысяч тонн мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

Самому юному участнику акции по очистке от стихийного скопления мусора мест общественного пользования, природных парков и водоемов исполнилось всего полтора года, а самому старшему волонтеру — 82 года.

Организатором кампании по сбору мусора выступил общественный фонд «Эко Деми». Поддержку мероприятию по улучшению экологии в Киргизии поддержали свыше 150 общественных и коммерческих организаций, а также аппарат президента, аппарат правительства и ряд других госструктур.