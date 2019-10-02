2 октября 2019 | Время чтения 3 мин

75-летие Петсамо-Киркенесской операции в поселке Лиинахамари Мурманской области грозит обернуться вовсе не праздничными событиями — военные памятники в честь подвига советских десантников и подводников могут быть разрушены. Несколько лет в Девкиной заводи губы Печенга Баренцева моря анонсировалось строительство нефтетерминала. Но эти планы так и не были реализованы. Однако земли, на которых расположены памятники, оказались в собственности кипрского офшора.

Памятники подвигам героев Великой Отечественной войны в Мурманской области могут быть уничтожены Wek.ru

Андрей Виноградов, , 15:56 — REGNUM 75-летие Петсамо-Киркенесской операции будет отмечаться в октябре этого года. Она проходила в Мурманской области осенью 1944-го года. Преодолев немецкие укрепления возле Петсамо (сегодня это город Печенга) и Киркенеса, советские войска разгромили немцев, освободили Заполярье (район Петсамо) и Северную Норвегию. Это было крупное поражение вермахта, стоившее немцам больших потерь.

Но сегодня эти политые кровью советских солдат места принадлежат офшорной компании. Невозможно понять, каким образом причальная зона, которая в качестве стратегического актива должна принадлежать государству, оказалась в собственности ООО «Прибрежный», контролируемого кипрским офшором.

На офшорной земле оказались и памятники героям. Их судьба теперь под вопросом, как и судьба поселка Лиинахамари. В мае 2012 года было принято решение о реорганизации рыбколхоза Лиинахамари в морской порт. ООО «Прибрежный» выступило с инициативой строительства в акватории Девкиной заводи губы Печенга в Баренцевом море нефтеналивного терминала с пропускной способностью 18 млн тонн и перегрузочного комплекса, мощностью перевалки около 4 млн тонн минеральных удобрений в год.

Но заявленный «проект» остался лишь пустой декларацией, и даже судебные иски не сдвинули дело с мертвой точки.

Обеспокоенность общественности возможной ликвидацией памятников тоже не случайна. В 2015 году Комитет по культуре и искусству Мурманской области принял распоряжение о внесении памятников в перечень объектов культурного наследия, а в 2018 году неожиданно исключил их из перечня со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы, проведённой экспертом Гуляевым.

Местные аналитики полагают, что для зарубежной компании представляет ценность сама территория, а инвестиции в нефтеналивной терминал были заявлены лишь для отвода глаз. Из открытых источников (данные «СПАРК-Интерфакс») известно, что ООО «Прибрежный», принадлежит кипрской компании Pribrezhniy Investments Ltd. Отметим, что ООО «Прибрежный» до 2012 года принадлежало экс-совладельцу AFI Development Александру Халдею (сейчас владеет FGN Capital).

В августе 2017 года генеральным директором подконтрольного зарубежной компании ООО «Прибрежный» стал Владислав Ерченко. Ранее он занимал должность начальника отдела организационно-правовой работы Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Кольского района. Это тот самый комитет, который организовал аукцион по продаже территории. Случайно ли, что аукцион выиграло ООО «Прибрежный»?

Там, где 75 лет назад солдаты и офицеры Красной армии сражались насмерть с гитлеровцами, неизвестные коммерсанты, стоящие за кипрским офшором, захватывают землю без танков и авиации. Странным образом аукцион по продаже территории выигрывает фирма, которую сегодня возглавляет бывший местный чиновник. Памятники героям Великой Отечественной исключаются из списка объектов культурного наследия, что лишает их государственной защиты. Зарубежный собственник может их снести и ему за это ничего не будет.

И все это происходит накануне громкой юбилейной даты Петсамо-Киркенесской операции. Может, правоохранительным органам следует выяснить все обстоятельства перехода земли в собственность офшорной фирмы? А чиновникам администрации Мурманской области — не закрывать глаза на возникшую проблему, а проверить законность действий местных властей, принять меры в случае выявления нарушений и именно таким образом, прежде всего, достойно отметить дату знаменитой военной операции?

Внимание СМИ к происходящему и давление общественности позволят сохранить памятники в неприкосновенности, а сомнительные обстоятельства продажи территории зарубежной фирме, несомненно, вскроются и станут достоянием гласности.