Кострома, , 15:55 — REGNUM В 2019 году в Костромской области на 23,8% перевыполнен план по восстановлению лесов. — сообщает пресс-служба администрации региона

Восстановление леса Adm44.ru

Площадь рекреационных работ в этом году увеличена на 3,7 тыс. гектаров. В Костромской области лес восстанавливают несколькими способами: естественным — путем контроля рационального способа и технологии рубки, мероприятий по сохранению подроста и т. д, искусственным — посадка леса и комбинированным.

Всего за этот год в регионе появятся 62 тысяч деревьев и кустарников не только на землях лесного фонда, но и в населенных пунктах. В посадке леса принимают участие представители общественных движений и организаций, учащиеся и студенты, работники госорганов.

Костромская область несколько лет входит в десятку лучших субъектов Центрального федерального округа по объемам воспроизводства лесов.